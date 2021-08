(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 Mammì: “Attenzione costante per le persone senza fissa dimora”

Roma, 5 agosto 2021 – “In riferimento al caso riportato oggi dalla cronaca relativamente a una donna senza fissa dimora, Roma Capitale sottolinea che, per quanto riguarda l’assistenza delle persone senza fissa dimora, le Unità di Strada, coordinate dalla Sala Operativa Sociale, monitorano costantemente il territorio e offrono assistenza alle persone che ne hanno bisogno.

Anche in questa circostanza sono intervenute più volte, a partire dalla metà di aprile e con ulteriori successivi approcci, finalizzati al supporto e alla presa in carico. Tuttavia l’offerta di ogni tipo di aiuto e dell’accoglienza nelle strutture capitoline è sempre subordinata alla libera accettazione della singola persona.

Nel corso dei vari tentativi di approccio da parte degli operatori delle Unità di Strada, anche in modo congiunto con la Polizia Locale, la donna ha sempre palesato un netto rifiuto a qualsiasi tipo di interazione.

La Sala Operativa Sociale e le Unità di Strada monitorano costantemente le vie e le piazze della città, offrendo assistenza, supporto e orientamento presso strutture, in aggiunta alla distribuzione di beni necessari.

Costante è anche il raccordo e la collaborazione con gli enti del Terzo Settore che operano sul territorio cittadino, anche tramite l’affidamento con bando di servizi fondamentali come mense, distribuzione di pasti e beni di prima necessità.

L’obiettivo è proporre l’assistenza e l’accompagnamento più consoni rispetto alla specifica situazione per il raggiungimento della maggiore autonomia possibile, sempre nel pieno rispetto della libera decisione di ciascuno”. Così in una nota l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì.

