(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 Bureau de presse

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Aosta, lunedì 15 novembre 2021

“Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso” online sul canale della Biblioteca

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che la presentazione pubblica del progetto “Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso” in Valle d’Aosta è disponibile online sul canale youtube della Biblioteca regionale di Aosta all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=RvT-RwXTOoI. Il video, realizzato dalla stessa Biblioteca, intende far conoscere alla cittadinanza valdostana, in soli 15 minuti, gli obiettivi del progetto nazionale e i successivi sviluppi nel progetto locale.

Il progetto, promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura sul bando Leggimi 0-6 2019, si rivolge alle famiglie con bambini in età prescolare delle più numerose comunità straniere presenti in Italia. Esso promuove la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia in lingua madre, della narrazione e della diversità linguistica, tramite la diffusione dei libri per bambini 0-6 anni nelle lingue maggiormente parlate nel nostro Paese. Il riconoscimento e la valorizzazione delle diverse lingue d’origine e delle diverse situazioni di plurilinguismo costituiscono il modo più efficace per favorire l’apprendimento dell’italiano, i percorsi educativi dei bambini e una migliore integrazione delle famiglie straniere. Per approfondimenti sul progetto nazionale https://www.mammalingua.it/

“Questo progetto – dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz – avvalora la tesi che crescere bilingui è un’opportunità, consente di sviluppare un pensiero più aperto, di comprendere e sviluppare punti di vista differenti”.

Tra le azioni del progetto locale, sono previsti 3 appuntamenti nella Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta, rivolti alle famiglie con bambini 0-6 anni, con il coinvolgimento di diversi operatori, volontari e mediatori linguistici e con l’utilizzo della valigia dei libri Mamma Lingua disponibili al prestito. Nel dettaglio, le date degli incontri sono martedì 16 novembre con attività in francese, francoprovenzale e italiano, giovedì 18 novembre con attività in albanese e rumeno, sabato 20 novembre con attività in arabo e cinese, tutti in orario pomeridiano tra le ore 16.30 e le ore 18.30. Per informazioni sugli incontri Mamma Lingua in biblioteca https://bit.ly/3H1jT3v.

Mamma lingua è accoglienza, integrazione, intercultura, narrazione, diversità linguistica.

Fonte: Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta

COMMUNIQUE DE PRESSE

Aoste, lundi 15 novembre 2021

L’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce de la Région autonome Vallée d’Aoste communique que la présentation en Vallée d’Aoste au public du projet Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso est disponible en ligne sur la chaîne You Tube de la Bibliothèque régionale d’Aoste à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=RvT-RwXTOoI. Cette vidéo de quinze minutes a été réalisée par la Bibliothèque pour faire découvrir aux Valdôtains les objectifs du projet national, ainsi que ses déclinaisons à l’échelon local.

Conçu par l’Associazione Italiana Biblioteche et financé par le Centro per il Libro e la Lettura du Ministère de la Culture au titre de l’avis Leggimi 0-6 2019, ce projet s’adresse aux familles des communautés étrangères les plus nombreuses d’Italie dont les enfants sont d’âge préscolaire. Il a pour but la prise de conscience de l’importance capitale de la lecture partagée en famille et en langue maternelle, mais aussi de la narration et des diversités linguistiques, et ce, à travers la diffusion de livres destinés aux moins de six ans rédigés dans les langues les plus parlées dans notre pays.

La reconnaissance et la valorisation des différentes langues d’origine et des diverses situations de plurilinguisme constituent le meilleur moyen de favoriser l’apprentissage de l’italien, ainsi que les parcours éducatifs des enfants et l’intégration des familles étrangères.

Pour approfondir, consulter le site consacré au projet national : https://www.mammalingua.it/

« Ce projet – déclare l’Assesseur Jean-Pierre Guichardaz – confirme la thèse selon laquelle grandir dans un environnement bilingue constitue une véritable opportunité et permet de développer un mode de penser plus ouvert, de comprendre et d’adopter des points de vue différents ».

Parmi les actions prévues dans le cadre du projet local, signalons trois rendez-vous organisés dans la section Jeunesse de la Bibliothèque régionale d’Aoste, animés à la fois par des professionnels, des bénévoles, ainsi que des médiateurs linguistiques, et destinés aux familles dont les enfants sont âgés de moins de six ans. Au cours de ces initiatives, qui auront toutes lieu entre 16h30 et 18h30, la valise des livres disponibles au prêt de Mamma Lingua sera présentée au public. Le rendez-vous de mardi 16 novembre prévoit des activités en français, en francoprovençal et en italien, celui de jeudi 18 novembre, des activités en albanais et en roumain, et celui de samedi 20 novembre, des activités en arabe et en chinois.

Pour tout renseignement sur les initiatives inhérentes à Mamma Lingua, cliquer sur le lien https://bit.ly/3H1jT3v.

Mamma lingua est synonyme d’accueil, d’intégration, d’interculture, de narration et de diversité linguistique.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au personnel de la section Jeunesse de la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste

https://biblio.regione.vda.it/

Source: Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce – Bureau de presse Région autonome Vallée d’Aoste

🔊 Listen to this