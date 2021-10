(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“Il maltempo sta flagellando la Sicilia e il catanese da ore e i nostri Vigili del Fuoco sono sul campo per rispondere ad una emergenza che si fa sempre più grave col passare delle ore. Grazie ai Vigili del Fuoco per il prezioso e incessante lavoro che stanno svolgendo per mettere in sicurezza persone e intanto esprimo tutta la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e ai siciliani così duramente colpiti”

È quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

