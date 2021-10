(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Maltempo: Siracusano (FI), vicini a Catania e al sindaco Pogliese, governo dia aiuti immediati

“Ancora danni, devastazione e morte.

Catania è letteralmente assediata da un’ondata straordinaria di maltempo. Nelle ultime 48 ore sono cadute nella città etnea piogge che solitamente si concentrano in 12 mesi.

Solidarietà e sincera vicinanza a tutta la popolazione e al sindaco Salvo Pogliese. E un ringraziamento ai vigili del fuoco e agli operatori della Protezione civile che da due giorni stanno lavorando senza sosta per i cittadini e per il territorio.

Ci aspettiamo un intervento immediato e concreto da parte del governo, per aiutare la città a rialzarsi dopo questo incredibile disastro”.

Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia.

Fabrizio Augimeri

