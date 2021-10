(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 Maltempo: Prestigiacomo (Fi), Musumeci chieda subito stato emergenza per provincia di Siracusa.

“Chiedo al governo Musumeci di estendere la richiesta dello stato di emergenza all’intera provincia di Siracusa. I danni causati dal maltempo e dalla pioggia incessante sono enormi, sembra di assistere a scene apocalittiche. La viabilità, in particolare, è estremamente compromessa, la circolazione nelle periferie è pressoché impossibile e più gli aiuti necessari al ripristino della normalità tarderanno ad arrivare più la situazione peggiorerà. Non c’è un solo minuto da perdere, bisogna intervenire immediatamente o questo territorio, oltre a essere vittima di piogge e vento di un’intensità inaudita, lo sarà anche per il ritardo degli interventi di rimessa in pristino”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.

