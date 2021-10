(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 MALTEMPO: LABRIOLA (FI), IMMAGINI DRAMMATICHE, COP26 AGISCA CONTRO CAMBIAMENTI CLIMATICI

“Le immagini che ci arrivano da Catania sono drammatiche e certificano ancora una volta che i cambiamenti climatici con i suoi eventi estremi purtroppo hanno ripercussioni anche in Italia. Non basta più mettere in sicurezza i nostri territori, bisogna agire su scala globale e per questo dalla Cop26 ci si aspetta scelte coraggiose. Nessun Paese è più al sicuro a causa degli eventi climatici estremi. La Cop26, oltre a stabilire vincoli globali e una road map stringente, deve prendere impegni per proteggere le foreste bene dell’umanità, penso all’Amazzonia dove il consumo di suolo e l’abbattimento degli alberi sta raggiungendo un punto di non ritorno. Il compito delle foreste vergini è quello di assorbire CO2. Non possiamo ignorare che il presidente brasiliano Bolsonaro è stato denunciato alla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità in quanto responsabile della deforestazione accelerata dell’Amazzonia, causa di un aumento delle emissioni di CO2 su scala mondiale. Dal suo insediamento alla presidenza, nel gennaio 2019, la deforestazione dell’Amazzonia è aumentata dell’88%. Secondo le stime di un team di esperti, le emissioni attribuibili alla sua amministrazione causeranno ulteriori 180 mila decessi entro il 2100 su scala mondiale. Per questo dalla Cop26 ci aspettiamo visione e azione immediata”. Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

