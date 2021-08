(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Maltempo: il ringraziamento del vicesindaco Tomaello ai volontari della Protezione civile

E’ continuato nel pomeriggio di oggi, 17 agosto, l’impegno della Protezione civile per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza di strade e aree verdi dopo i danni provocati dal maltempo.

Le forti raffiche di vento che hanno colpito la Terraferma veneziana nella serata di ieri hanno determinato la caduta di numerose alberature lungo la viabilità carrabile e pedonale, pregiudicando la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.

Il vicesindaco di Venezia Andrea Tomaello ha voluto esprimere la sua gratitudine ai volontari della Protezione civile evidenziando come l’impegno di oggi si sia sommato a quello di assistenza, comunque garantito, al Centro vaccinale del Pala Expo.

“Un significativo contributo alla risoluzione delle criticità – al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono arrivate oltre 100 richieste di intervento per il solo Comune di Venezia – ha spiegato Tomaello – è stato dato dai volontari appartenenti ai Gruppi comunali di protezione civile. Quattro squadre formate da venti volontari (due la notte scorsa, due questo pomeriggio), hanno operato sulla verifica e messa in sicurezza di 26 interventi richiesti dai Vigili del Fuoco”.

Venezia, 17 agosto 2021

