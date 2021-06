(AGENPARL) – dom 13 giugno 2021 Maltempo e grandinate nella Sibaritide, ABATE (Senato – Capogruppo Misto “Agricoltura”): «situazione grave, in settimana ne parlerò in Commissione Agricoltura e la segnalerò anche al Ministro Patuanelli».

SIBARI 13 GIU – Ieri pomeriggio una violenta grandinata si è abbattuta sulla Sibaritide mettendo in grave pericolo le coltivazioni presenti sul territorio. Pescheti, vigneti, campi di ortaggi, e tutte le coltivazioni presenti, soprattutto nella zona di Doria, Sibari, l’area di Cammarata, quella di Garda, del Monte di Cassano all’Ionio e dei Comuni vicini di Frascineto e Castrovillari sono state colpite da grandi chicchi di grandine compromettendone la produzione e il raccolto. Danni irreparabili vista l’intensità della grandinata.

Porterò la grave situazione sia in Commissione “Agricoltura” al Senato sia all’attenzione del Ministro dell’Agricoltura Patuanelli affinché vengano immediatamente poste in essere tutte le misure per far fronte ai danni che questi continui episodi calamitosi recano al settore dell’agricoltura.

Purtroppo le variazioni climatiche non sono più solo argomenti da convegni o summit ma hanno ricadute devastanti sui territori e il settore immediatamente e direttamente colpito è proprio quello dell’agricoltura.

Rosa Silvana Abate (Senato – Gruppo Misto – Capogruppo Commissione Agricoltura).

