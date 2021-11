(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Foto della Piccola Baita di Falcade BL e Cason delle meraviglie di Tresché Conca VI

MALTEMPO: COLDIRETTI, NEVE SULLA MONTAGNA VENETA

DALLE DOLOMITI ALL’ALTOPIANO DI ASIAGO

PRONTI I TRATTORI DEGLI AGRICOLTORI

29 novembre 2021 – Con le prime nevicate cadute su tutta la montagna veneta gli agricoltori si sono prontamente mobilitati con trattori in soccorso come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. Dalle Dolomiti fino all’Altopiano di Asiago un manto bianco ha ricoperto boschi, sentieri, aziende agricole, agriturismi, fattorie didattiche, stalle e ricoveri sopra i mille metri.

L’ondata di maltempo segnata da temperature in picchiata con gelate e neve ha richiesto l’impiego dei mezzi agricoli che sono importanti – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili. La possibilità di utilizzare anche i trattori messi a disposizione dagli imprenditori delle campagne garantisce – precisa la Coldiretti – la viabilità e scongiura il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree più impervie interne e montane, grazie alla maggiore tempestività di intervento. Una attività strategica – conclude la Coldiretti – soprattutto per garantire gli approvvigionamenti alimentari agli animali nelle stalle e per consegnare il latte raccolto quotidianamente in una situazione in cui l’improvviso cambiamento delle condizioni climatiche ha creato difficoltà a numerose aziende situate nelle aree rurali in montagna.

