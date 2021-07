(AGENPARL) – dom 25 luglio 2021 MALTEMPO: COLDIRETTI, MLN DI DANNI A VIGNETI, MAIS E ORTAGGI.

Grandine a macchia di leopardo nella pedemontana: da Montebelluna fino a Feltre passando per L’ Asolano

25 luglio 2021 – Il maltempo non si ferma e colpisce con chicchi grandi come palle da ping pong la pedemontana. Da Montebelluna a Cavaso del Tomba fino a Feltre la grandine e’ scesa su campi di mais vigneti, alberi da frutto e ortaggi in pieno campo. Con le ultime bombe d’acqua, trombe d’aria salgono a milioni di euro i danni causati dal clima impazzito in una estate 2021 bollente e siccitosa in cui si contano però, fino ad ora, lungo tutta la Penisola già 556 eventi estremi secondo i dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di maltempo che ha devastato campi di mais, kiwi, vigneti, e ortaggi. Una vera calamità – sottolinea la Coldiretti – in un momento particolarmente delicato per le coltivazioni agricole con la raccolte in corso mentre ci si avvicina alla vendemmia. A macchia di leopardo da ovest a est Lombardia e il Veneto sono stati interessati dalle avversita’ atmosferiche.

Siamo di fronte in Italia – sottolinea la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. L’ effetto dei cambiamenti climatici con l’alternarsi di siccità e alluvioni non impatta solo sul turismo ma ha fatto perdere – conclude la Coldiretti – oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti.​

