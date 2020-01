(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2020 MALTEMPO, ASTRAL INFOMOBILITA’: ATTIVI SPARGISALE SU STRADA DI MONTECASSINO

Sulla strada regionale 149 Di Montecassino sono attivi spargisale di Astral spa dal km 0+000 al km 8+700.

Lo comunica Astral Infomobilità.

