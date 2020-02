(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2020 MALTEMPO, ASTRAL INFOMOBILITA’: ATTIVI SPARGISALE ASTRAL SU VARIE STRADE FRUSINATE

Operazioni preventive antighiaccio sulle strade del Frusinate

Attivi spargisale di Astral spa su SR630 Ausonia dal km 17+000 al 3+000, SP275, SP276, SP280, SP281, SP152 Piedimonte Pignataro, SR149 Di Montecassino,

SP81 Appia Nuova, SR430 Della Valle Del Garigliano, SP76 Dei Santi

Lo comunica Astral Infomobilità

