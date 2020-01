(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2020 MALTEMPO, ASTRAL INFOMOBILITA’: ATTIVI SPARGISALE ASTRAL SU STRADE FRUSINATE

Intervento preventivo sulle strade del Frusinate.

Attivi spargisale di Astral spa su SR630 Ausonia, SP275, SP276, SP280, SP281, SP152 Piedimonte Pignataro, SR149 Di Montecassino,

Lo comunica Astral Infomobilità.

