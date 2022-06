(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 Malagrotta, Fit-Cisl: Serve un Tavolo con il Mite su criticità rifiuti

Roma 16 giugno – “L’incendio dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta è un fatto gravissimo sotto il profilo ambientale, ma anche sociale ed economico, per il quale esprimiamo la massima solidarietà ai lavoratori e ai cittadini coinvolti nelle conseguenze di questo disastro. Questo avvenimento, tuttavia, riaccende i fari su un tema che in questo paese è rimasto irrisolto, vale a dire la gestione ottimale del ciclo dei rifiuti”. È quanto dichiara la Fit-Cisl in una nota. “Fino ad oggi – ricorda la Federazione sindacale cislina – si registra un fatto significativo: le parti sociali non sono mai state convocate dal Ministero per la Transizione ecologica su questa questione, né c’è stato modo di avanzare delle proposte o fare delle valutazioni nelle sedi istituzionali”.

“L’episodio del rogo di Malagrotta – sottolinea la Fit-Cisl – deve quindi spingere tutti gli attori a cambiare passo. È il momento di scegliere, di confrontarsi e prendere decisioni. Riteniamo pertanto improrogabile e necessario l’avvio di un confronto con il Mite attraverso un Tavolo sulle criticità della chiusura del ciclo dei rifiuti ancora presenti in tante regioni. È arrivato il momento di esaminare in maniera puntualela situazione di tutti gli impianti esistenti per valutare le differenze dell’impatto in termini di sostenibilitàambientale rispetto ai sistemialternativi di nuova concezione. Solo con un quadro della situazione chiaro e condiviso – conclude la Fit-Cisl -, sarà possibile assicurare scelte decisive per il rispetto delle regole europee sull’economia circolare e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti”.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[230316_162240_0.jpg]Ufficio Stampa FIT-CISL

🔊 Listen to this