Maggio dei libri. Tanti appuntamenti al Museo della pesca e in

biblioteca

Alla scoperta di viaggi avventurosi e personaggi insoliti con “ContemporaneaMente. Leggere

per comprendere”

MAGIONE 24 aprile 2022 – Un Maggio dei libri ricco di appuntamenti quello in programma

nei due luoghi di cultura del Comune di Magione: il Museo della pesca e del lago

Trasimeno a San Feliciano, e la biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj con

“ContemporaneaMente. Leggere per comprendere” il progetto di promozione della lettura

promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sistema Museo.

Le letture, effettuate da operatori di Sistema Museo e volontari del progetto Nati Per

Leggere, consentiranno a genitori e bambini di andare alla scoperta del piacere di leggere

insieme, condividendo emozioni importanti per la crescita.

Gli incontri, in programma da venerdì 29 aprile fino al 20 maggio, oltre che in presenza in

ambienti confortevoli e ricchi di libri, possono essere seguiti online grazie al nuovo servizio

digipass.

Garantito lo stupore con le avventure incredibili del viaggio fatto da Frà Giovanni da Pian

di Carpine per raggiungere la Mongolia con Mission Impossible in biblioteca! Riuscirà Frate

Giovanni a raggiungere il Gran Khan? in programma venerdì 29 aprile, ore 17, Biblioteca

Comunale Vittoria Aganoor Pompilj.

Venerdì 6 maggio sempre in biblioteca alle 17 Benvenuto Codamozza! Quando i

compagni di gioco erano le lucertole, i grilli, le lucciole e… Codamozza è il personaggio

inventato da Giovanni Moretti che, con questo racconto, ha voluto ricordare personaggi,

luoghi, divertimenti della sua infanzia consentendo ai bambini di oggi di ripercorrere con la

fantasia i giochi dei loro nonni.

Domenica 15, ore 16, appuntamento al Museo della pesca letture animate su Il

fantastico mondo di Gianni Rodari e Bruno Munari, iniziativa che si collega alla mostra in

fase di allestimento nelle sale espositive del museo “La rivoluzione della fantasia: Rodari,

Munari e gli altri tra punti e linee.”

Letture a cura dei lettori volontari del progetto Nati Per Leggere per gli ultimi due

appuntamenti in programma nello spazio per i piccoli della biblioteca: Curiosando tra le

parole, Racconti da un quartiere in festa e da un paese dove le persone parlano poco; da

un lupetto che fa paura ma non vorrebbe farne… venerdì 20 maggio e Racconti da una

giornata più sì che no, di un mostro peloso e di un viaggio ricco di scoperte… da fare

mano nella mano, che si terranno il 20 e il 27 maggio alle 17.

