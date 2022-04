(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 [danza.jpg]

Ricordandovi l’ultimo appuntamento di aprile riservato ai bambini Maschere e storie del teatro Nō al Museo d’Arte Orientale, visita guidata e laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni, sabato 30 aprile ore 15,

vi inviamo il calendario con i nostri eventi di maggio.

MAGGIO AL MUSEO D’ARTE ORIENTALE

5 maggio 2022, ore 14

Short Film Festival: East Asia Now

Introduce Stefano Locati

BAGMATI RIVER (Giappone, ​2022, 24′) MATSUMOTO Yusaku

THE NEW FACES / Nawong (Filippine, 2021, 10′) Mark Raymund GARCIA

POSTERITY (Malesia, 2021, 11′) Audrie YEO

THE SCENT OF RAT CARCASSES (Indonesia, 2021, 9′) Dharma Putra Purna NUGRAHA

6 maggio 2022, ore 15

Vèstiti da donna. Inganni e follie tra carta e seta

Visita guidata di Elisa de Concini

7 maggio 2022, ore 10.30

Il giro del mondo che portò le trame del teatro nō a Venezia

Visita guidata di Giulia Fiore

8 maggio 2022, ore 11

Spade, onore e sangue: La via del samurai nel teatro Nō

Visita guidata di Lorenzo Sgrevi e Sabrina Pellegrini

8 maggio 2022, ore 15.30

L’attore e il sacro nel teatro Nō

Visita guidata di Lorenzo Sgrevi

12 maggio 2022, ore 15,30

1954: il teatro nō arriva a Venezia

Visita guidata di Marta Boscolo Marchi

14 maggio 2022, ore 11-13 e 14-17

Tesori dalla Cina e dal Giappone

Visite guidate a rotazione continua degli studenti del Liceo Canova di Treviso

15 maggio 2022, ore 15

Creature fantastiche del teatro nō

Visita guidata animata alla mostra Trame giapponesi. Costumi e storie del teatro nō al Museo d’Arte Orientale di Venezia. Al termine della visita i bambini potranno creare la loro maschera personalizzata. Per bambini dai 7 ai 10 anni.

17 maggio 2022, ore 11

Uomini e demoni nel teatro Nō

Visita guidata di Lorenzo Sgrevi

17 maggio 2022, ore 15.30

Offrirsi alla divinità: Il teatro come forma di mediazione tra uomo e divino

Visita guidata di Lorenzo Sgrevi

19 maggio 2022, ore 11

Le donne e il Nō

Visita guidata di Sabrina Pellegrini

19 maggio 2022, ore 15.30

真の花 Makoto no hana: fuggevolezza e mutevolezza del fiore nel teatro nō

Visita guidata di Lorenzo Sgrevi e Sabrina Pellegrini

22 maggio 2022, ore 11

Offrirsi alla divinità: Il teatro come forma di mediazione tra uomo e divino

Visita guidata di Sabrina Pellegrini e Lorenzo Sgrevi

22 maggio 2022, ore 15.30

Spade, onore e sangue: La via del samurai nel teatro Nō

Visita guidata di Lorenzo Sgrevi e Sabrina Pellegrini

​28 maggio 2022, ore 15

Samurai sul palco. Epopee e figure eroiche nella narrazione teatrale del nō

Visita guidata di Elena Riu

Museo d’Arte Orientale di Venezia

sestiere Santa Croce, 2076 – 30135 Venezia

(Fondamenta de Ca’ Pesaro)

Web page[orientalevenezia.beniculturali.it](http://www.orientalevenezia.beniculturali.it/)

Web sitehttps://orientalevenezia.beniculturali.it/

🔊 Listen to this