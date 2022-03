(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 MAFIE, ZEVI: “ROMA VUOLE ONORARE MEMORIA E PROMUOVERE ANTIMAFIA”

Roma, 21 marzo 2022– “Oggi sono intervenuto a nome del Sindaco Gualtieri e di Roma Capitale alla manifestazione in piazza del Campidoglio nella Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime di mafia. Leggere i nomi delle vittime innocenti delle mafie significa onorare la loro memoria, ma aiuta anche costruire l’identità e la cultura dell’antimafia. Roma Capitale vuole combattere le mafie, promuovendo la legalità e lavorando attivamente al processo di costruzione di coscienza collettiva. Ne è un esempio il Forum sui Beni Confiscati alla criminalità organizzata che si è svolto pochi giorni fa in Campidoglio sotto gli occhi di centinaia di cittadini. Molto spesso i territori dove è più forte la presenza di Edilizia Residenziale Pubblica sono anche i luoghi dove è maggiore la presenza della criminalità e delle mafie: questa è una battaglie che dobbiamo combattere per cambiare le cose. La città deve essere di tutti e il patrimonio pubblico deve diventare uno strumento di riscatto e non un sintomo del disagio. Diceva Giovanni Falcone che ‘gli uomini passano, le loro idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini’. Oggi le gambe con cui far camminare quelle idee sono quelle dei tanti cittadini nelle piazze italiane e le istituzioni sono a vostra disposizione per continuare questo percorso decisivo per il futuro di Roma”. Così, in una nota, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi.