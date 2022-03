(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 Mafie: Schifani, FI sempre in prima linea per combatterle

“La criminalità organizzata è nemica delle istituzioni democratiche, della società, dell’economia, del futuro dei nostri giovani. E proprio nel giorno in cui ricordiamo chi ha perso la vita per mano delle mafie, non possiamo che esprimere tutta la nostra vicinanza alle loro famiglie, ribadendo il nostro impegno nella battaglia per la legalità: una lotta che Forza Italia porta avanti da anni, con fermezza e determinazione”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato, Renato Schifani. “Quando ero capogruppo e, poi, presidente del Senato, abbiamo concretizzato una serie di importanti iniziative che hanno contribuito a togliere ossigeno alla criminalità organizzata. Penso alla stabilizzazione del carcere duro per i mafiosi e all’inasprimento delle misure sui sequestri, con la previsione della confisca dei beni leciti dei mafiosi in sostituzione di quelli illeciti già venduti a terzi in buona fede e, dunque, non aggredibili. E, ancora, al sequestro dei beni anche nei confronti degli eredi, in caso di morte di un mafioso durante il processo. In quel solco prosegue la nostra attività, affinché si realizzi la piena libertà dal gioco delle organizzazioni criminali”, conclude.