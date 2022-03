(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 MAFIE, BINI: INFONDERE CULTURA DELLA LEGALITA’, DEL RISPETTO E DELLA DEMOCRAZIA ALLE GENERAZIONI FUTURE

“Nel giorno della “Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia”, il mio pensiero – sentito e dovuto – va a coloro che nel corso degli anni si sono battuti per combattere un male silenzioso che coinvolge la nostra società.

Vittime innocenti e uomini delle istituzioni con un grande valore civile e morale che hanno rimesso la loro vita pur di sviscerare i crimini mafiosi.

A loro va oggi il mio ricordo e il mio grazie. Non dobbiamo dimenticare quanto accaduto e dobbiamo far sì che anche le generazioni future ne siano consapevoli. Pertanto è importare infondere la cultura della legalità, del rispetto e della democrazia partendo dalle scuole e dalle famiglie.”

Così – in una nota – Caterina Bini, Sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento e senatrice PD.

