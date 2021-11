(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 MAFIA: MOLES, BENE LUCANIA FELIX, LOTTA A CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NON DEVE ARRESTARSI

“Esprimo grande soddisfazione per la importante operazione “Lucania Felix” contro la criminalità organizzata, compiuta dalle Forze di Polizia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza sapientemente guidata dal Procuratore Capo Francesco Curcio, a cui va il sincero plauso anche perché è il risultato di un grande lavoro investigativo”. Così, in una nota, Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia.

“L’operazione segna un decisivo passo in avanti nella lotta alla criminalità organizzata lucana; questa azione di contrasto non può e non deve arrestarsi perché non si può più sottovalutare, visti i legami emersi con la mafia e la ‘ndrangheta, il contesto criminale di cui è ormai innegabile la connotazione segnatamente mafiosa, e che potrebbe rendere ancor più urgente e necessaria la istituzione di una specifica sezione della DIA in Basilicata”.

