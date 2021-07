(AGENPARL) – Roma, 08 lug 2021 – “L’assoluzione dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno dall’accusa di corruzione è una bellissima notizia per la città e per i romani”. Così in una nota Enrico Michetti.

“Resta l’amarezza – aggiunge – per quello che è successo in questi anni: il buon nome e l’immagine della Capitale sono stati infangati in ogni modo e Roma è stata dipinta come l’epicentro di ogni illegalità”.

“Non è così e la decisione di oggi della Corte di Cassazione non può che renderci felici. E sarebbe bello che anche gli altri candidati esprimessero insieme a noi soddisfazione per quest’assoluzione, non tanto per la persona ma per l’istituzione del Sindaco della Capitale”, conclude Michetti.