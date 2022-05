(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 [Facebook](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=bfc65cf55b&e=f3004cd878)

MADHOUSE

“TAKE YOUR TIME”

DOMANDE E CONSAPEVOLEZZA IN UN SINGOLO ISPIRATO

La Rock band modenese Madhouse pubblica il singolo “Take Your Time”, brano nato da una riflessione sul mondo circostante.

In un mondo che appare sempre più malsano, il peso delle decisioni e della paura di sbagliare rischiano di risultare in un’esistenza fatta di rassegnazione e bassa autostima, che porta ad abnegare i propri interessi e le proprie passioni.

Questa condizione fa virare moltissime persone verso strade sbagliate per loro.

Qui arrivano le domande che ispirano il brano: Se ci fosse ancora un briciolo di speranza? Se fosse possibile riprendere il controllo ed inseguire i propri sogni?

Forse solo noi stessi possiamo cambiare il corso della nostra vita, partendo dalla nostra persona.

L’invito del pezzo è quindi a prendersi il proprio tempo, nella consapevolezza che il passato non si può cancellare, ma è possibile imparare molto da lui.

Il messaggio che si vuole trasmettere all’ascoltatore è perfettamente riassunto dalle parole del frontman:

“Viviamo al massimo ogni giorno e non preoccupiamoci se dovesse arrivare il buio, perché dopo la notte torna sempre il giorno”.

I Madhouse sono una band hard rock formata In provincia di Modena.

Iniziano come una cover band, con un repertorio di musica hard rock orientata soprattutto agli anni ’80.

Dopo qualche tempo, l’evoluzione artistica della band ha portato la necessità di produrre qualcosa di proprio, che li rispecchiasse sia come musicisti che come amanti del rock.

Il risultato è un rock duro e scolpito, con qualche influenza new wave dovuta soprattutto all’utilizzo dei synth e un occhio di riguardo alle correnti alternative contemporanee.

La volontà della band è che chiunque possa ascoltare la loro musica, cogliendone le sfumature senza per forza passare da etichette di genere.

Madhouse – “Take Your Time”

ASCOLTA "TAKE YOUR TIME"!

