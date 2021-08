(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 MADE IN ITALY: BOND (FI), SVENTARE SUBITO ENNESIMO ATTENTATO A NOSTRI PRODOTTI

“La Gazzetta ufficiale cilena ha pubblicato le domande di registrazione di tre nuovi marchi ‘Asiago’, ‘Bologna’ e ‘Parmesan’ da parte del Consorzio statunitense CCFN (Consotium of Common Food Names) per tutelare le copie non autorizzate dei prodotti originali Dop italiani. La denuncia di Coldiretti fa emergere la grave trascuratezza da parte dei ministri all’Agricoltura Bellanova e Patuanelli che hanno fatto poco o niente per tutelare i prodotti Dop italiani dalle imitazioni in continua crescita nel mondo, settore che, secondo una stima di Coldiretti, drena ogni anno oltre 100 miliardi di fatturato alle aziende italiane”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Dario Bond.

“Serve immediatamente – aggiunge – un intervento d’urto da parte del premier Mario Draghi per sventare l’ennesimo attentato al ‘Prodotto in Italia – Made in Italy’ contro l’azione delle lobby che vogliono favorire solo i prodotti taroccati (guarda caso, secondo Coldiretti, il Cile ha introdotto il bollino nero in etichetta per sconsigliare prodotti italiani che ora vorrebbe autorizzare come imitazioni). Soprattutto, serve subito un rimpasto di governo che, oltre a rafforzarne l’azione specie in vista della gestione dei 209 miliardi del Pnrr, sostituisca figure buone per tutte le stagioni ma di fatto solo buone a nulla, se non a scaldare le poltrone ministeriali. Serve l’attivazione di un ministero con portafoglio dedicato alla tutela e promozione del ‘Prodotto in Italia – Made in Italy’ che sappia concentrare tute le competenze oggi spezzate tra troppi ministeri, valorizzare e difendere in tutto il mondo i prodotti nazionali – alimentari e non – per recuperare tutti quei miliardi di fatturato che le imitazioni sottraggono all’Italia”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this