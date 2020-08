(AGENPARL) – sab 29 agosto 2020 MADE IN ITALY, BALDINI (FI): “CUCINA E’ ARTE E CULTURA DA PROMUOVERE, BENE CELEBRAZIONI PER ARTUSI”

“E’ un grande onore poter prendere parte questa sera, in qualità di madrina, all’iniziativa culturale e formativa, promossa dall’associazione La Tavola Italiana, che avrà luogo presso la ‘Capannina’ di Franceschi di Forte dei Marmi, per celebrare il Bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, tra i più grandi cuochi, gastronomi e pionieri dell’arte culinaria. Si tratta di un’iniziativa lodevole, di grande significato e valore, che durerà per un anno intero e che coinvolgerà gli studenti degli istituti alberghieri”.

Lo dichiara in una nota Maria Teresa Baldini, deputata di Forza Italia e membro della commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera.

“La figura di Artusi riveste ancora oggi una importanza fondamentale nel panorama della cucina italiana ed internazionale ed è punto di riferimento per le nostre tradizioni e quella cultura in cucina da tutelare e promuovere. La cucina è scienza e cultura, promuove le nostre tradizioni e il nostro made in Italy. La pandemia ha, in un certo senso, atto riscoprire agli italiani il gusto per la tavola e le antiche tradizioni. Dar vita a queste iniziative significa promuovere e tutelare uno dei beni più preziosi del nostro Paese, la filiera dell’agroalimentare, il nostro made in Italy e la nostra cultura della tavola conosciuta in tutto il mondo”, conclude.

