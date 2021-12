(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 Bureau de presse

Aosta, lunedì 6 dicembre 2021

Saison Culturelle Spectacle 2021/2022

Madame e Mahmood in concerto a Courmayeur

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta comunica che mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 21, presso lo Sport center di Courmayeur, si esibirà Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019 e reduce dal successo del suo recente ultimo album “Ghettolimpo”

Confermati, quindi, i 2 concerti previsti a Courmayeur nei giorni 28 e 29 dicembre, rispettivamente di Madame e Mahmood. L’esibizione di Madame sarà preceduta dall’opening act Voodoo Kid, definita dalla rivista Rolling Stone la ragazza prodigio del nuovo pop italiano.

L’Assessorato e la produzione stanno valutando la possibilità di trovare una nuova data nel 2022 per il concerto di Sangiovanni precedentemente annunciato per il 29 dicembre.

Il prezzo del biglietto per i concerti di Madame e Mahmood è di 30 euro più 3 euro di prevendita on line.

La prevendita per il concerto di Madame è iniziata oggi, lunedì 6 dicembre, alle ore 13.30.

I biglietti per il concerto di Mahmood saranno a breve disponibili per la vendita.

Modalità e condizioni per l’acquisto dei biglietti

Sarà messa in vendita una prima tranche di 1.000 biglietti per entrambi i concerti. I biglietti si potranno acquistare alla biglietteria della Saison culturelle e sul sito www.ticketone.it fino a esaurimento posti.

Una seconda finestra di vendita è prevista, indicativamente nella seconda metà di dicembre 2021, compatibilmente alle comunicazioni concernenti l’andamento epidemiologico.

Il giorno dello spettacolo i biglietti eventualmente disponibili saranno venduti al botteghino.

L’acquisto del biglietto è soggetto alla normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni titolo emesso.

S potranno acquistare fino a un massimo di 10 biglietti a persona.

Informazioni utili

L’accesso al luogo di spettacolo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 (Super Green pass), corredato di un documento di identità in corso di validità.

La fruizione dello spettacolo è consentita nei posti a sedere predefiniti.

Si raccomanda agli spettatori di recarsi allo spettacolo con anticipo al fine di agevolare un ingresso ordinato.

Punti vendita

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE

Piazza Roncas, 12

Aosta

da lun a sab dalle ore 13.30 alle ore 18.30 tranne i giorni festivi

Biglietteria online

[www.ticketone.it](http://WWW.TICKETONE.IT)

Botteghino nel luogo dell’evento

il giorno dell’evento a partire dalle ore 13.30

La Saison Culturelle 2021/2022 è realizzata dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino

