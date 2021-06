(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 M5S: RUGGIERI (FI), CHE CONTE FOSSE INCAPACE SE NE SONO ACCORTI TUTTI

“Che spettacolo i grillini alla Conte: sobri e inflessibili solo con gli altri. Hanno dato per anni dei ladri ai politici in auto blu; adesso dalle auto blu con abbondante scorta -usata a mó di caddie- si fanno portare persino a giocare a tennis. Loro, che erano i cittadini da due mandati ma si stanno scannando per fare il terzo perché pensano solo alla poltrona, mentre l’Italia vera invoca opportunità e lavoro”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, su Instagram. “Intanto, Grillo invoca per il figlio il rispetto dello Stato di diritto a cui per anni ha detto ‘Vaffanculo’, e si arrende a Matteo Renzi, ammettendo che Conte non ha mezza idea ma vuole accentrare tutto su di se, e che è inadatto a guidare i Cinquestelle. Figuriamoci l’Italia. Ma di questo si erano accorti tutti…”, conclude Ruggieri.

