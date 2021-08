(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 NOTA STAMPA

M5S, ROMANO: MIO VOTO A CONTE ATTO DOVUTO PER EQUILIBRIO E PROFESSIONALITA’

ROMA, 6 agosto – “Il mio voto convinto a Giuseppe Conte è un atto pressoché dovuto per l’equilibrio e la professionalità sinora dimostrati e per la capacità di trovare sempre un giusto punto di caduta tra esigenze tecniche e visione politica”. Lo scrive su Twitter il senatore M5s, capogruppo in commissione Lavoro, Iunio Valerio Romano.

