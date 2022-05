(AGENPARL) – Roma, 19 mag 2022 – “Il viceministro Di Stefano non si può permettere di esprimere una accusa di “tradimento” nei confronti di Italia Viva”.

Lo dichiara il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, capogruppo in Commissione Esteri alla Camera, in merito a quanto sostenuto da Manlio Di Stefano durante la trasmissione Tagadà.

“Non lo può fare – spiega Migliore – per diverse ragioni. In primo luogo per il ruolo che svolge e per il fatto che dovrebbe sapere che i rappresentanti di governo ricevono la fiducia dal Parlamento e non viceversa. In secondo luogo perché una divisione in seno alla attuale maggioranza ha tutto il diritto di esistere. L’onorevole Craxi fa parte di questa maggioranza, cui fa riferimento Di Stefano, esattamente come Licheri. In terzo luogo – sottolinea -, non può farlo politicamente perché non si può cancellare la gestione disastrosa di Petrocelli, esplosa con l’aggressione russa all’Ucraina, ma che durava da molto tempo e con il pieno consenso del M5S. Infine, bisogna fare qualche ripetizione di aritmetica, perché su 22 componenti IV, purtroppo, ha un solo componente nella commissione”.

“Mi chiedo – conclude – se una tale sequenza di provocazioni non sia motivo sufficiente per rassegnare le dimissioni e dedicarsi a tempo pieno alla propaganda pentastellata”.

