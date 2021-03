(AGENPARL) – ven 05 marzo 2021 M5S, MANZO: UN’INTERROGAZIONE INTERMINISTERIALE PER FAR LUCE SULLE

CONDIZIONI DELL’ARENILE STABIESE E CHIEDERNE L’INSERIMENTO TRA I “SITI

ORFANI”

La deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo: “Concentrazioni di

inquinanti superiori alla soglia di contaminazione. È fondamentale

procedere ad un’analisi affidabile dell’intero arenile”

“Negli ultimi anni sono state numerose le indagini condotte sull’arenile di

Castellammare di Stabia e tutte hanno evidenziato una condizione ambientale

preoccupante. La scorsa estate l’amministrazione comunale ha conferito alla

ditta SGT l’incarico di svolgere nuove indagini preliminari di

caratterizzazione ambientale escludendo, però, i 3 km di litorale collocati

a ridosso dell’area industriale sita nella zona nord della città. In

seguito, i risultati di questi test sono stati inviati all’ARPAC per un

parere sullo stato del suolo. Ebbene l’ARPAC, oltre ad aver constatato la

presenza di alcuni elementi inquinanti che superano le Concentrazioni

Soglia di Contaminazione (CSC), ha dichiarato la non conformità delle

indagini preliminari svolte da SGT – su mandato dell’amministrazione –

secondo le linee guida della Regione Campania”. A dirlo è la deputata del

Movimento 5 Stelle Tereza Manzo con un post sulla sua pagina Facebook.

“Per queste ragioni, grazie alla preziosa collaborazione del capogruppo M5S

Francesco Nappi e degli attivisti stabiesi, ho depositato un’interrogazione

interministeriale rivolta al Ministero per il Sud, al Ministero per la

Pubblica Amministrazione, al Ministero della Salute e al Ministero della

Transizione Ecologica per chiedere loro quali azioni intendano adottare per

adempiere alle prescrizioni dell’ARPAC e provvedere ad un’analisi

affidabile e complessiva dell’intero arenile stabiese – continua la

parlamentare pentastellata – Inoltre, in base alla classificazione

dell’arenile stabiese quale ex SIN (Sito di interesse nazionale), chiedo ai

Ministri se si possa considerare l’intero litorale, dall’altezza di Corso

Garibaldi fino alla foce del fiume Sarno, uno dei “siti orfani”, al fine di

accedere ai fondi stanziati per la loro bonifica”.

Sulla stessa linea anche il Capogruppo in Consiglio comunale a

Castellammare di Stabia Francesco Nappi. “Il recupero dell’arenile è un

tema che è sempre stato a cuore al M5S. Abbiamo portato avanti tante

battaglie per restituire quell’area ai cittadini e ci auguriamo che

l’intervento diretto dei Ministeri chiamati in causa possa portare ad un

monitoraggio efficiente delle condizioni del litorale e ad una seguente

bonifica”.

