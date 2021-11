(AGENPARL) – dom 07 novembre 2021 NOTA STAMPA

M5S, MAIORINO: GRANDE ABBRACCIO A SPADAFORA, SUO CORAGGIO SIA D’ESEMPIO

ROMA, 7 novembre – “Bene il coming out di Vincenzo Spadafora. Sebbene spesso richieda ancora coraggio il rivelarlo – e la commovente emozione con cui l’ha fatto lo dimostra -, l’orientamento sessuale non è un fatto privato. Non è questione di “costumi sessuali”, come pure di recente ha scritto un illustre accademico e opinionista quale Galli della Loggia. L’orientamento sessuale è un fatto sociale, e deriva dal diritto a essere sé stessi e rispettati per quel che si è. Oggi poi è anche un fatto quanto mai politico. Possa il suo esempio, come quello di altri, dare la forza a ragazzi e ragazze giovani di affermare la propria identità e pretendere il rispetto che è loro dovuto. E chissà, magari serva di ispirazione per altri politici ed esponenti istituzionali per fare lo stesso passo. È ora! Un grande abbraccio a Vincenzo!”

Così la senatrice M5S Alessandra Maiorino.

