M5S LOMBARDIA: TORNIAMO A COLTIVARE LA CANAPA IN LOMBARDIA, NE GUADAGNANO IL NOSTRO TERRITORIO E LE BIODIVERSITA’

REGIONE LOMBARDIA XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE CODICE 2018/XI.2.2.2.129

PROGETTO DI LEGGE N. 0129

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Piccirillo, Alberti, Degli Angeli, Forte, Fumagalli, Erba,Violi.

“Interventi regionali a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa industriale”.

PRESENTATO IL 21/07/2020

ASSEGNATO IN DATA 23/07/2020

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE VIII

CONSULTIVE I – IV

RELAZIONE

La Canapa (Cannabis sativa L.) è una pianta a ciclo primaverile-estivo appartenente alla famiglia delle

Cannabacee, la cui coltivazione offre ampie e riconosciute opportunità di sviluppo e utilizzo nel campo

industriale.

La canapa è stata coltivata in Italia per secoli, fino alle prime decadi del Novecento l’Italia è stato il

secondo produttore mondiale di canapa, subito dietro all’Unione Sovietica.

La coltivazione di canapa in Italia copriva oltre 80mila ettari di terreno, oltre la metà dei quali in Emilia-

Romagna. Il centro principale di lavorazione situato in Piemonte, a Carmagnola, località che diede il

nome ad una qualità particolarmente pregiata di canapa tessile ritenuta la migliore al mondo per

qualità e resistenza delle fibre. In Lombardia era normale vedere piantagioni di canapa, soprattutto in

Valtellina e Val Gerola, in particolare era molto comune la semina nei terreni poco produttivi dove la

canapa riusciva a crescere abbondantemente.

Con la canapa venivano realizzati tessuti per ogni uso, dai vestiti alle vele delle navi da crociera, in

particolare i cordami erano tutti realizzati in canapa risultando incredibilmente resistenti. Nei terreni

fertili le piantagioni di canapa raggiungevano i 3 metri di altezza in cento giorni dalla semina. Le piante

femminili, non adatte alla realizzazione di tessuti, venivano lasciate sul campo a produrre semi per la

successiva stagione, definendo un ciclo chiuso autosufficiente che oggi verrebbe definito sostenibile.

Con l’inizio della produzione industriale di fibre sintetiche, derivate dagli scarti della produzione del

petrolio, la coltivazione della canapa venne nel tempo abbandonata.

È ormai storicamente accertato che l’eradicazione della canapa nei paesi occidentali sia stata sostenuta

dalle società chimiche e petrolifere tramite una campagna proibizionista demistificatoria che prese di

mira le proprietà psicoattive di alcune varianti della canapa.

La canapa infatti può contenere sostanze dalle proprietà mediche e terapeutiche, ma anche sostanze

psicoattive, che non sono presenti nella canapa da produzione industriale in oggetto a questo progetto

di legge. Si sottolinea infatti che le sementi di canapa registrate in UE hanno un contenuto

irrisorio di sostanze ad effetto psicotropo, e quindi nessuna normativa ne vieta, né mai ha

vietato, la coltivazione.

Se nel 1970 nel nostro paese erano coltivati ancora 36mila ettari di canapa, con l’adozione anche in

Italia della “Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti” del 1975, la coltivazione della canapa cessò

definitivamente di essere praticata, anche se perfettamente legale, inaugurando quel processo di

inquinamento ambientale dai derivati del petrolio e della plastica che è oggi considerata una delle più

gravi problematiche ambientali planetarie.

Secondo i dati del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), il

principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare con competenze multidisciplinari legate ai

temi della sostenibilità dei sistemi produttivi, la coltura della canapa ha visto una evoluzione

inversamente proporzionale al diffondersi delle fibre artificiali e all’evolversi del costo della

manodopera. La comparsa di beni succedanei quindi, a costo più basso, ha determinato la riduzione

della sua coltivazione sino alla quasi totale scomparsa. In Italia, dopo gli anni sessanta, la coltivazione

si è interrotta, ma proprio nella pianura padana la pianta esprimeva il suo massimo di produttività.

Attualmente i Paesi in cui la superficie coltivata a canapa raggiunge numeri di rilievo sono la Cina, il

Canada, la Russia e la Francia. Dal 1995 si è ripreso a parlare di canapa anche nel nostro Paese e si è

cercato di far ripartire la filiera industriale. Ancora oggi, però, l’ltalia dipende prevalentemente

dall’estero per l’approvvigionamento della semente e la produzione interna è del tutto insufficiente, di

pari passo con tutto il sistema agricolo nazionale.

Con l’abbandono della coltivazione si è infatti persa la memoria storica della coltivazione della canapa,

ma anche le competenze relative alla lavorazione, e la cultura agronomica che hanno permesso

all’Italia di essere il primo produttore tra i paesi occidentali.

Il nuovo crescente interesse per le piante da fibra in genere, e per la canapa in particolare, è dovuto

fondamentalmente a tre motivi:

– grande potenzialità, a livello internazionale, delle fibre naturali.

– crescente sensibilità per le problematiche ambientali e quindi richiesta di utilizzazione di risorse e di

energie rinnovabili.

– fonti alimentari alternative, potenzialità in campo medico e farmacologico.

La Canapa è candidata a ricoprire un ruolo importante nelle politiche plastic free, ad esempio si pensi

alla sostituzione dei cordami in plastica delle reti da pesca che stanno avvelenando i mari. La canapa

trova importanti applicazioni nel campo dei bio-polimeri, dei bio-carburanti e nelle tecniche di

disinquinamento dei terreni inquinati da metalli pesanti. Le sperimentazioni più recenti vedono la

canapa come materiale adatto alla stampa 3D, e per il rinforzo delle resine strutturali, come nel caso

del primo ponte pedonale sperimentale interamente vegetale realizzato a Eindhoven nei Paesi Bassi.

Dalla coltivazione della Canapa si può produrre principalmente:

1. Fibra naturale lunga: per ricavare cordami, tessuti per tutti gli usi, vestiti, scarpe, tappeti, tendaggi,

tele, carta, etc.;

2. Fibra naturale corta: utilizzabile in particolare nella bio-edilizia, pannelli isolanti e fonoassorbenti,

antincendio, geotessili per pacciamatura, imbottiture per auto, pellet/brichette di qualità, può essere

inoltre impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate;

3. Il Canapulo, è il residuo legnoso ottenuto dalla lavorazione dello stelo della canapa per la

separazione della fibra, utile per intonaci e cappotti isolanti per edifici, blocchi da costruzione misto

calce/canapa.

4. Gli Olii, estratti dalla pianta o da singole parti di essa, con applicazioni industriali, alimentari e

farmaceutiche.

In particolare si segnalano le categorie d’uso:

A. Cibo per uso umano e animale: i semi di canapa sono altamente proteici, contengono aminoacidi

essenziali e l’olio di semi di canapa è ricco di sostanze utili per il sistema immunitario (Omega 3 e

Omega 6), può essere utilizzata come farina per tutti gli usi comuni e dalle foglie e dai fiori possono

essere prodotte tisane e birra. Inoltre, attraverso lavorazioni e trasformazioni innovative, finalizzate

all’estrazione di cannabinoidi e terpeni, si possono ottenere ulteriori prodotti alimentari, quali ad

esempio preparazioni aromatiche, ingredienti per alimenti ed integratori alimentari o alimenti a fini

medici speciali;

B. Solventi e olii combustibili, l’olio di semi di canapa è sempre stato utilizzato come solvente naturale

per vernici, ebbe grande diffusione come olio combustibile fino all’introduzione del petrolio, trova

applicazioni nei bio-diesel;

C. Medicinali: la canapa ha dimostrato un importante valore medico e terapeutico per alcune malattie

dell’uomo, in particolare sono riconosciuti dal SSN farmaci a base di CBD, risultando allo stesso tempo

una delle sostanze farmacologiche meno tossiche;

D. Energia: la canapa è considerata su scala mondiale, la miglior fonte vegetale di biomassa per

produrre energia con un impatto ambientale enormemente inferiore al petrolio;

E. Cellulosa: la polpa di canapa è composta per il 71% di cellulosa. La carta di canapa ha una

resistenza enormemente maggiore di quella ricavata dagli alberi risparmiandone l’abbattimento. La sua

produzione ha un basso impatto ambientale in quanto necessita di poca acqua, pesticidi e sostanze

nutritive rispetto alle fonti tradizionali.

Il lungo periodo di interruzione della coltivazione sul territorio regionale e nazionale rende difficile oggi

il suo rilancio. Le modalità di coltivazione devono essere rimesse a punto, ed anche i processi di

lavorazione della materia prima devono essere riprogettati. Sono necessarie nuove tecnologie per

adeguarsi alle attuali necessità. La ripresa della coltivazione della canapa è possibile solo se esistono

impianti che possono lavorare il prodotto base, e per questo motivo occorre sostenere la ricostituzione

della filiera agro-industriale nel suo complesso.

Viceversa il mercato risulta pronto a ricevere i prodotti della canapa, esiste un ambito commerciale che

si sta spostando verso una produzione basata su materie prime naturali e riciclabili, sostitutive del

petrolio e dei suoi derivati.

Dal punto di vista normativo, con l’approvazione della Legge quadro nazionale sulla filiera della canapa,

Legge 2 dicembre 2016, n. 242, “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera

agroindustriale della canapa” (cannabis sativa), entrata in vigore il 14 gennaio 2017, la Canapa

indicata quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla

riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, e come coltura da

impiegare in qualità di sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. Il legislatore

italiano ha quindi delineato un quadro legislativo che mira a valorizzare le caratteristiche distintive

della canapa in Italia, prendendo atto della rapida diffusione della sua coltivazione in molte regioni,

dalla Puglia al Piemonte, dal Veneto alla Basilicata, ma anche in Lombardia, Friuli, Sicilia e Sardegna.

Una legge nata con l’intento di dare una spinta ad una moderna filiera della canapa italiana, sfruttando

le potenzialità di questa pianta nei diversi settori di utilizzo e le sue qualità dal punto di vista

ambientale che la rendono una coltura adatta a combattere l’inquinamento, ridurre gli effetti devastanti

delle attività umane sul clima, e, in generale, contribuire a creare un modello sostenibile di sviluppo

economico.

In virtu’ della legge nazionale, diverse Regioni hanno e stanno legiferando in materia, con

provvedimenti simili alla proposta di legge in oggetto. In particolare, la Campania e il Lazio hanno

contestualmente approvato leggi regionali in questa direzione (la Legge regionale 20 gennaio 2017, n.

5, “Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive” e

la Legge regionale 2 febbraio 2017, n. 1, “Interventi per promuovere la coltivazione della canapa

(Cannabis Sativa) per scopi produttivi, alimentari ed ambientali e relative filiere”). Da ultimo, anche in

Puglia sono in discussione proposte di legge per sostenere la coltivazione della canapa, la filiera

regionale e gli agricoltori.

Alle luce dell’evoluzione del quadro normativo e del rinnovato interesse per questo settore,

si ritiene pertanto importante che anche Regione Lombardia definisca uno strumento

normativo per definire interventi strutturali volti a promuovere la rinascita di una filiera

produttiva regionale della canapa.

La presente proposta di legge quindi, intende promuovere la coltivazione della canapa nel

territorio regionale, aspirando alla realizzazione di una filiera della canapa industriale

nazionale e regionale.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il progetto di legge prevede oneri finanziari come da scheda tecnica allegata.

Interventi regionali a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa industriale.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione nel rispetto della normativa europea e nei casi consentiti dalla Legge 2 dicembre 2016,

n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa),

promuove la coltivazione, la lavorazione e la trasformazione per uso industriale della canapa

(Cannabis sativa L.).

2. La presente legge si applica alle coltivazioni nelle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di

piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, al

fine di estenderne la produzione in Lombardia, favorire la competitività e la diversificazione

produttiva delle imprese del settore, migliorare l’integrazione dei processi agricoli e industriali,

ridurre l’impatto ambientale in agricoltura e il consumo di suolo e tutelare la biodiversità.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alla canapa per uso industriale coltivata

sul territorio lombardo, senza l’impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti.

Art. 2

(Interventi regionali)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione in collaborazione con l’Ente Regionale per i Servizi

all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) e in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo

rurale e industriale, promuove interventi per favorire:

a) reperimento, riproduzione, convervazione e gestione di sementi e materiale di propagazione;

b) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione, stoccaggio, lavorazione e

trasformazione per i diversi usi consentiti, con realizzazione di appositi impianti e

sperimentazione di diversi processi produttivi;

c) coltivazioni finalizzate ai settori alimentari, cosmetici, energetici, edilizi, tessili, medicali,

florovivaistici e alla chimica sostenibile;

d) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati e utilizzo di terreni

abbandonati o incolti, individuati e assegnati secondo le previsioni di cui al CAPO VII BIS della

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

e) ricerche, studi di fattibilità e sostenibilità ambientale ed economica sugli utilizzi industriali ed

aziendali innovativi e alternativi della canapa;

f) elaborazione di progetti specifici per la formazione di operatori specializzati nella filiera

agroindustriale della canapa;

g) mappatura e monitoraggio delle coltivazioni di canapa sul territorio regionale attraverso la

banca dati dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Art. 3

(Soggetti destinatari)

1. I soggetti destinatari degli interventi di cui all’articolo 2 che, a vario titolo ed in varie modalità,

svolgono attività all’interno della filiera della canapa, sono:

a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;

b) associazioni di produttori agricoli;

c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo e industriale;

d) università e scuole, centri di ricerca farmaceutici-ospedalieri ed enti pubblici locali, provinciali o

regionali;

e) start up imprenditoriali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, la Regione prevede, in coerenza con la

programmazione regionale di sviluppo rurale e industriale e in conformità con la normativa

comunitaria in materia di aiuti di Stato, la concessione di appositi contributi e specifiche misure di

finanziamento, secondo procedure ad evidenza pubblica, in favore dei soggetti di cui al comma 1,

tenendo conto delle comprovate esperienze e professionalità acquisite nel settore e del carattere

innovativo dell’attività svolta.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

approva una deliberazione nella quale sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo e finanziamento da parte dei

soggetti di cui al comma 1 ed i criteri di valutazione delle stesse;

b) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento;

c) la percentuale dei contributi concedibili e le relative modalità di erogazione;

d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, nonché le

cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate.

4. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità nel settore della canapa, la Regione attiva le

procedure per la stipula di un protocollo, con i soggetti di cui al comma 1, contenente regole

comuni di certificazione volontaria di qualità.

Art. 4

(Tracciabilità della filiera)

1. Al fine di rendere tracciabili le fasi costituenti la filiera della canapa, la Regione, in collaborazione

con l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), predispone un’apposita

pagina all’interno del proprio sito internet, attraverso la quale raccogliere le informazioni relative ai

soggetti e alle attività realizzate.

2. Le informazioni minime contenute nella pagina internet e costantemente aggiornate di cui al

comma precedente riguardano:

a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali relativi al settore;

b) l’anagrafica dei coltivatori e degli altri soggetti costituenti la filiera ed operanti nel settore;

c) l’ubicazione ed estensione dei terreni coltivati;

d) l’ubicazione e le caratteristiche degli impianti;

e) la caratterizzazione delle coltivazioni.

Art. 5

(Controlli e sanzioni)

1. Per quanto riguarda i controlli sulle coltivazioni di canapa e le eventuali sanzioni, si applica quanto

previsto dall’articolo 4 della Legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della

coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Alla spesa per la dotazione finanziaria relativa alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 lett.

b) prevista rispettivamente in euro 7.500.000,00 per il 2020 e in euro 2.500.000,00 per il 2021 si

fa fronte con l’aumento delle disponibilità della Missione 16 – “Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca”, Programma 01 – “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 –

spese in conto capitale e corrispondente riduzione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,

Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 – spese in conto capitale, dello stato di previsione del bilancio

per l’esercizio 2020-2022.

2. Alle spese relative agli interventi regionali di sostegno di cui all’art. 2 lett. a), c), d),e f), g)

quantificate in euro 5.000.000,00 per il triennio 2020-2022 si fa fronte con l’aumento delle

disponibilità della Missione 16 – “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 –

“Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 – spese correnti e

corrispondente riduzione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di

riserva”, Titolo 1 – spese correnti, dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio 2020-2022.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.

PDL “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA DELLA CANAPA INDUSTRIALE”

Allegato – scheda di accompagnamento ai sensi dell’art. 81, comma 2, Regolamento generale

(1) (2) (3) (4) 5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA 6 (B) COPERTURA FINANZIARIA

natura

spesa

spesa

Corrent missione

riferimento ex art.

e/ missione – Imp. importo importo – Imp. importo importo

comma… l.r.

capitale ma

34/78

titolo

Miss. 16

Agricoltura,

Realizzazione impianti processi Miss. 20

politiche

produttivi Fondi e

agroalimentari e

accantonam

Art. 2 lett.b) no Capitale pesca – prog. 01 7.5000.000 2.500.000 0,00 enti – prog.

-7.500.000 – 2.500.000 0,00

Sviluppo del

03 Altri

settore agricolo e

fondi

del sistema

agroalimentare

Art. 2 lett. Corrente Miss. 16 Miss. 20

Reperimento e gestione sementi, attività a), c), d), e), no Agricoltura, Fondi e

di coltivazione, ricerche e studi, f), g) politiche accantonam

formazione e monitoraggio agroalimentari e enti – prog.

pesca – prog. 01 5.000.000 5.000.000 5.000.000 01 fondo di -5.000.000 – 5.000.000 -5.000.000

Sviluppo del riserva

settore agricolo e

del sistema

agroalimentare

