(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 M5S, Iovino: “Minacce Isis, con Di Maio Italia oggi ha ruolo chiave nella lotta a terrorismo”

Il deputato: “Il nostro ministro non si farà intimidire da questi vili atti intimidatori”

“Le nuove gravi minacce dell’Isis non saranno affatto un deterrente per il lavoro che Luigi Di Maio sta portando avanti da quando è al vertice della Farnesina. Atti vili come questo dimostrano che, grazie all’impegno profuso dal nostro ministro degli Esteri, l’Italia sta acquisendo sempre di più un ruolo chiave negli equilibri internazionali. Per questo dobbiamo sostenere con sempre maggiore forza il lavoro di Luigi, senza alcuna paura, ma con la consapevolezza che siamo sulla strada giusta per debellare il terrorismo internazionale”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Difesa della Camera Luigi Iovino.

