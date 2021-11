(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 M5S: INTOLLERABILE CAMPAGNA STAMPA CONTRO PRESIDENTE PETROCELLI

Roma, 24 nov. – “Gli attacchi di certa stampa contro il presidente Petrocelli stanno diventando sistematici e intollerabili, una inaccettabile campagna diffamatoria basata su falsità. Prima il quotidiano Libero che insinua che il presidente sia ‘agli ordini’ di Pechino solo per aver voluto fare normale diplomazia parlamentare sulla questione dello Xinjang. Poi il quotidiano online Formiche che monta un caso politico su un documento diplomatico russo che Petrocelli ha inoltrato a tutti i senatori della Commissione Esteri come ha sempre fatto per tutti i documenti e le sintesi dei suoi incontri. Spiace che il collega Alfieri del Pd sia caduto nella trappola di questa fake news. Il presidente Petrocelli, che gode del nostro pieno sostegno e della nostra massima stima, non ha mai fatto mistero delle sue idee personali, ma ciò non ha mai messo in discussione l’equilibrio con cui svolge il suo ruolo istituzionale”.

Lo dichiarano i componenti cinquestelle della Commissione Esteri di Palazzo Madama: il capogruppo Gianluca Ferrara, le senatrici Paola Taverna e Simona Nocerino e il senatore Alberto Airola.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this