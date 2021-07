(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 M5S: GIACOMONI (FI), A CONTE (M5S), LE RIFORME NON DEVONO ESSERE DI PARTE MA UTILI ED EFFICACI

“La più grande forma di rispetto della democrazia e degli elettori consiste proprio nell’esatto opposto di quanto sostenuto da Giuseppe Conte. Non è mantenendo in vita riforme palesemente sbagliate e pericolose per la ripresa del Paese che si realizza il principio di coerenza con il corpo elettorale. Le riforme non devono essere identitarie o di parte, ma utili ed efficaci. Non devono essere per l’edonismo del M5S ma per il bene dei cittadini. Non comprendere questa basica regola democratica è assai pericoloso. Il nuovo-vecchio corso del M5S parte da questo cortocircuito narrativo e ciò non rappresenta proprio un buon viatico”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. “La speranza è che i contrasti all’interno dei 5 stelle non mettano a rischio le riforme e con loro le risorse del Recovery plan e lo stesso governo Draghi”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this