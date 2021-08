(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 M5S: CASTALDI, CONTE SARA’ GUIDA AUTOREVOLE. INTRANSIGENTI E MAI SUBALTERNI. SUI PRINCIPI NON SI ARRETRA

Roma, 7 ago – “Con Giuseppe Conte saremo intransigenti come e più di prima. Sarà normale evolvere ma rimangono fermi i nostri principi. Rivolgo a Vito Crimi un ringraziamento di cuore per i tanti mesi di impegno e sacrificio al servizio del MoVimento. Giuseppe Conte sarà la guida autorevole di un MoVimento che deve ritrovare il suo entusiasmo, il coraggio di proporre cambiamenti radicali. La storia politica italiana nell’ultimo decennio è stata segnata dalle nostre battaglie, abbiamo sollevato questioni che le altre forze politiche non potevano o non volevano proporre. Abbiamo ottenuto risultati fondamentali per l’equità sociale, la legalità, la difesa della dignità di ogni persona. Conte ha detto giustamente che saremo intransigenti come e più di prima. Il MoVimento è nato come un’utopia di pochi, è diventata una forza politica e sociale di tantissimi e da oltre 3 anni è al governo: è normale evolvere, ma rimangono fermi i principi”. Così il senatore del MoVimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, intervistato dal quotidiano “La Notizia”.

Movimento 5 Stelle

