“La visita dei vertici vecchi e nuovi del Movimento Cinque Stelle all’ambasciata cinese non poteva essere più intempestiva: arriva infatti all’indomani del varo della legge-rappresaglia contro le imprese straniere che si allineano alle sanzioni imposte dall’Occidente per la repressione delle minoranze e le politiche liberticide nei confronti di Hong Kong. E arriva nel giorno della riunione del G7 che definirà la strategia di contrasto al neoimperialismo cinese. Il nuovo corso di Conte parte dunque in perfetta continuità con una linea di politica estera tutta sbilanciata verso Pechino: una scelta ovviamente legittima, ma che suscita un’altrettanto legittima preoccupazione, trattandosi di un partito di governo che esprime il ministro degli Esteri”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

