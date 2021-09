(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 M5S, Amministrative Battipaglia: “Pari opportunità contro ogni forma di violenza e discriminazione”

Siglato il protocollo d’intesa tra l’associazione “Non sei sola” e il candidato sindaco Farina. Difesa dei diritti umani delle libertà individuali alla base del futuro governo della città.

“Quest’oggi, in qualità di candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle di Battipaglia, ho sottoscritto con l’Associazione Non Sei Sola il “PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA E PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE”, esordisce il candidato a sindaco Enrico Farina. Protocollo finalizzato al raggiungimento per il prossimo futuro degli obiettivi di seguito indicati:

– Utilizzare e promuovere un linguaggio inclusivo, non discriminatorio e rispettoso delle differenze di genere, sia nel corso della campagna elettorale, sia nella fase politico-amministrativa che ne seguirà.

– Promuovere sul territorio cittadino la cultura di genere in termini di educazione e sensibilizzazione al superamento delle discriminazioni e degli stereotipi, di valorizzazione della cultura e della storia al femminile, di prevenzione e cura del benessere e della salute in relazione al genere.

– Contrastare ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, collaborando al sistema territoriale di prevenzione della violenza di genere e valorizzando le competenze di tutti i soggetti Non Sei Sola Battipaglia – Contro la violenza sulle donne (pubblici e privati) già impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni concertate, dirette a contrastare la violenza contro le donne in qualsiasi forma essa si manifesti.

– Fornire materiale informativo, documentazioni, testi di legge e tutto quanto ritenuto utile per la diffusione della conoscenza delle pari opportunità, del fenomeno della violenza alle donne e della normativa antidiscriminatoria, anche rivolgendosi alle associazioni presenti sul territorio che già se ne occupano.

– Lavorare per l’istituzione di una Consigliera alla Parità e/o all’istituzione di un Assessorato con delega specifica alle Pari Opportunità che possa coadiuvare azioni positive di politiche sociali atte a superare le discriminazioni che le donne vittime di violenza subiscono nell’ambito sociale, economico-lavorativo, politico ed affettivo.

– Avviare i lavori in seno alla futura amministrazione per varare il primo Bilancio di genere del Comune di Battipaglia, documento che analizza e valuta le scelte politiche e gli impegni economico-finanziari di un’amministrazione in un’ottica di genere.

“Il primo segnale che abbiamo voluto dare in tal senso – continua Farina – è stata la costituzione di una lista che, non solo ha rispettato le quote di genere previste dalla norma (1/3), ma ha bilanciato entrambe le componenti con 12 uomini e 12 donne, inserendo come capolista una donna che da anni lotta per il territorio di Battipaglia, la sig.ra Bufano Carmela”.

