M.o: Fi, Interrogazione a Lamorgese, chiarire finanziamenti Hamas

“In riferimento all’articolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica, secondo cui è stato chiuso il conto corrente della Onlus Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese, a causa di una serie di transazioni sospetto verso gruppi afferenti all’organizzazione terroristica di Hamas, chiediamo al Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, di chiarire se corrisponda al vero che sia avvenuta una movimentazione di risorse economiche dal nostro Paese verso organizzazioni terroristiche che compiono attentati contro la popolazione civile israeliana”. Così, in una nota, i deputati di Forza Italia, Maria Tripodi e Andrea Orsini.

“Da quanto viene riportato da fonti stampa – aggiungono – risulta infatti che il Presidente dell’associazione, il palestinese Mohammad Hannoun, svolga un ruolo di primo piano a livello europeo attraverso un network costituito da decine di gruppi, che attrae interessi e donazioni verso soggetti inseriti nelle black liste europee delle organizzazioni terroristiche. Si evidenzia, anche la capacità di Hannoun di essere riuscito ad accreditarsi come interlocutore per una parte della politica italiana”.

