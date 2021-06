(AGENPARL) – ven 11 giugno 2021 + + + M E M O + + +

Alle Redazioni

L’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario in diretta streaming lunedì 14 giugno 2021 alle 11:00

Lunedì 14 giugno 2021, alle 11:00, presso la sede di Roma, il Presidente della Consob, Paolo Savona, terrà l’incontro annuale con il mercato finanziario in occasione della presentazione della Relazione della Consob per il 2020.

In linea con le indicazioni delle autorità nazionali e locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, l’evento si svolgerà esclusivamente in modalità streaming.

L’evento sarà fruibile dal sito dell’ Istituto www.consob.it e in diretta televisiva RAI 2.

