Aosta, mercoledì 13 ottobre 2021

“L’Universo poetico di Georges Brassens” alla Biblioteca Bruno Salvadori venerdì 22 ottobre

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che, in occasione del centenario della nascita di Georges Brassens, venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 18, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori propone una conferenza dal titolo “L’universo poetico di Georges Brassens”, a cura di Liliana Balestra.

Nell’incontro si parlerà della figura del cantautore inquadrata nel panorama della canzone francese, della personalità schiva ed aliena dalle regole del mondo dello spettacolo, dei personaggi che popolano il suo universo poetico.

Le storie che racconta tradiscono una forte nostalgia del passato, richiamato da immagini “d’antan” e soprattutto da un lessico che rimanda alla tradizione colta. E’ come se quel mondo, evocato e rimpianto, fosse custode di una maggiore saggezza rispetto al presente.

Insieme a Jacques Brel e Leo Ferré, Brassens è punto di riferimento per le successive generazioni di autori-compositori-interpreti, non solo francesi. Il contenuto profondamente umano delle sue canzoni fa sì che queste trascendano il tempo e rimangano eterne: il suo messaggio può così risuonare ancora attuale a quarant’anni dalla sua scomparsa.

I posti sono limitati, è richiesta la prenotazione on line: https://biblio.regione.vda.it

Si ricorda che l’accesso alla conferenza è regolamentato e disciplinato dalla normativa vigente finalizzata a garantire la salute e la sicurezza dei partecipanti all’incontro. Dal 6 agosto 2021 è richiesta la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass), in ottemperanza al D. L. n. 105 del 23 luglio 2021.

La conferenza sarà inoltre disponibile, nei giorni successivi all’evento, sul canale Youtube dei Forum Musicali, raggiungibile attraverso il portale del Sistema Bibliotecario Valdostano.

Per maggiori info:

Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.

Fonte: Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta

COMMUNIQUE DE PRESSE

Aoste, mercredi 13 octobre 2021

L’Univers poétique de Georges Brassens

L’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce de la Région autonome Vallée d’Aoste annonce qu’ à l’occasion du centenaire de la naissance de Georges Brassens, vendredi 22 octobre 2021, à 18 h, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori propose une conférence intitulée « L’univers poétique de Georges Brassens », tenue par Liliana Balestra.

Cette rencontre permettra de dresser un portrait de l’auteur-compositeur-interprète dans le contexte de la chanson française, d’illustrer sa personnalité réservée et réfractaire aux règles du monde du spectacle et de présenter les personnages qui peuplent son univers poétique.

Les histoires que Brassens raconte révèlent une grande nostalgie du passé, évoqué par les images d’antan et, surtout, par un lexique qui renvoie à la tradition littéraire. C’est comme si ce monde, rappelé avec nostalgie, avait été le gardien de davantage de sagesse qu’il n’y en a aujourd’hui.

Avec Jacques Brel et Léo Ferré, Brassens est une référence pour les générations suivantes d’auteurs-compositeurs-interprètes, français et autre. Le contenu profondément humain de ses chansons les place hors du temps et les rend éternelles : c’est ainsi que son message est toujours actuel, quarante années après sa disparition.

Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver en ligne, à l’adresse suivante : https://biblio.regione.vda.it

L’accès à la conférence est réglementé par la législation en vigueur visant à garantir la santé et la sécurité des participants à cette rencontre et, depuis le 6 août 2021, le Certificat vert Covid-19 (green pass) est requis, conformément au décret-loi n° 105 du 23 juillet 2021.

L’enregistrement de la conférence sera également disponible, au cours des jours suivant son déroulement, sur la chaîne YouTube « Forum Musicali », en passant par le portail du Système Bibliothécaire Valdôtain.

Pour tout renseignement supplémentaire :

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori – 2, rue de la Tour du Lépreux, Aoste

Source: Assessorat des des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce – Bureau de presse Région autonome Vallée d’Aoste

