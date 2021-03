L’UNIVERSITé ACCUEILLE UNE BRANCHE DE BILINGUALISM MATTERS

(AGENPARL) – LUXEMBOURG, mar 09 marzo 2021

La branche luxembourgeoise a été officiellement inaugurée lors d’une session d’ouverture virtuelle le 5 mars 2021, en présence du Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse Monsieur Claude Meisch, de la vice-rectrice académique de l’Université du Luxembourg Prof. Catherine Léglu, de la directrice fondatrice de Bilingualism Matters à l’Université d’Edimbourg Prof. Antonella Sorace ainsi que la directrice de la nouvelle branche luxembourgeoise Prof. Claudine Kirsch, La session a été conclue par une table ronde et un échange d’expériences auxquels ont participé des chercheurs internationaux et des professionnels du secteur de l’éducation et de la santé.

« Nos recherches à l’Université du Luxembourg couvrent une grande variété de domaines, de l’étude du développement des langues, des pratiques linguistiques et de l’alphabétisation à l’acquisition d’une ou plusieurs langues, du développement de l’alphabétisation et des troubles du langage, en passant par les politiques linguistiques et la construction identitaire. Nous sommes tous issus des environnements linguistique et culturel différents, venons de pays différents et nous avons obtenu des diplômes dans différentes disciplines telles que la sociolinguistique, la linguistique, la philologie, l’éducation et la psychologie », explique la Prof. Kirsch. « Bilinguism Matters est une occasion exceptionnelle pour nous de rassembler nos ressources et de rendre notre recherche plus visible au sein de l’université et dans la société. L’établissement d’une branche luxembourgeoise nous permettra d’accroître les possibilités de collaboration au sein de notre université et facilitera la mise en place de projets de recherche avec les membres d’autres branches, ce qui nous permettra d’élargir notre expertise à de nouveaux domaines », poursuit la Prof. Kirsch.

Le centre vise à rendre des connaissances scientifiques et des conseils sur le multilinguisme accessible au grand public et construira ainsi une passerelle entre la science et la société. Des ressources en ligne seront mises à disposition des enseignants, des parents et des professionnels. Des ateliers, des conférences et des exposés sont en cours de préparation.

« Je suis ravie de lancer une nouvelle branche au Luxembourg », ajoute la Prof. Sorace. « Je me réjouis de travailler, à la fois sur la recherche et l’engagement public, dans l’environnement multilingue idéal qu’est le Luxembourg ».

« Felicidades », souhaite la Prof. Émérite Ofelia García du CUNY Graduate Center à New York, une experte de renommée mondiale dans l’éducation bilingue. « J’ai hâte de voir le travail que vous allez faire et qui complétera le bon travail qui se fait déjà au Luxembourg ».

Le Luxembourg, avec ses trois langues officielles et son système éducatif multilingue, est en effet le terrain idéal pour mener des recherches sur le multilinguisme. « Notre objectif est de générer une recherche de haute qualité qui sera non seulement bénéfique pour l’apprentissage et l’enseignement, mais qui fournira également des informations pertinentes au monde politique et professionnel », conclut la Prof. Dr Kirsch.

Fonte/Source: http://wwwfr.uni.lu/index.php/fhse/actualites/l_universite_accueille_une_branche_de_bilingualism_matters