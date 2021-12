(AGENPARL) – dom 12 dicembre 2021 L’Università Popolare di Mestre compie 100 anni, l’assessore Besio alla presentazione del libro celebrativo

Una storia lunga cento anni ricordata oggi, domenica 12 dicembre, con la presentazione di un libro. E’ quella dell’Università Popolare di Mestre, che stamattina è stata celebrata all’auditorium del Museo M9, a Mestre, alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio.

“E’ per me un piacere essere qui in occasione della narrazione dei primi cento anni dell’Università popolare di Mestre – ha commentato l’assessore – Ogni traguardo merita un giusto riconoscimento e tributo che oggi porto a nome dell’Amministrazione comunale e del sindaco Luigi Brugnaro che per primo riconosce l’importanza, il valore e il buon lavoro che l’Upm svolge. Per un Comune, parlo da amministratore, una comunità solida e coesa è indiscutibilmente un punto di forza per la città, che va protetto e incoraggiato.

In questo senso il lavoro di Upm che, da un lato valorizza il patrimonio culturale e le radici storiche e urbane di Mestre e dall’altro incoraggia azioni e momenti di aggregazione nella città, è sicuramente un valore aggiunto e indiscusso per il territorio. Per questo motivo rivolgo un ringraziamento a tutti coloro che oggi amano e danno vita a questo racconto, ma che ogni giorno rappresentano il racconto di una città bella, che c’è e che deve continuare a essere promossa”.

Nel libro “Università Popolare Mestre cento anni per la città” – è stato spiegato nel corso dell’appuntamento odierno – è illustrata la storia dell’Associazione correlata a quella della città di Mestre nel periodo che va dal 1921 al 2021, attraverso la penna e le testimonianze di autori cittadini, soci e docenti dell’Università.

Venezia, 12 dicembre 2021

– [Immagine 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto%205_10.jpg)

– [Immagine 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto1_19.jpg)

– [Immagine 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto3_15.jpg)

– [Immagine 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto%204_21.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this