(AGENPARL) – Roma, 11 mag 2022 – Domani all’Università LUMSA, “Prendere la parola da cattolici” l’evento di presentazione del volume di Giuseppe Dalla Torre “Scritti su Avvenire, La laicità serena di un cattolico gentile” curato da Geraldina Boni per le Edizioni Studium nel 2021. L’evento, realizzato in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione in Diritto canonico, ecclesiastico e vaticano, si terrà nella sede LUMSA di via Pompeo Magno 28, a Roma, nell’Aula ‘Giuseppe Dalla Torre’ dalle ore 17.00 del 12 maggio 2022, anche online attraverso Google Meet.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del prof. Francesco Bonini, Rettore dell’Università LUMSA, cui seguirà una breve introduzione del prof. Paolo Cavana, ordinario di Diritto canonico e ecclesiastico (Università LUMSA), sulla figura e l’opera del compianto prof. Giuseppe Dalla Torre, a lungo rettore dell’Università LUMSA (1991-2014), Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano dal 1997 al 2019, illustre canonista ed ecclesiasticista, di cui fa parte anche il volume che viene presentato, frutto di una passione giornalistica mai spentasi nell’autore.

Si aprirà quindi una serie di interventi di protagonisti del giornalismo italiano, moderati dal dott. Fabio Zavattaro, direttore scientifico della Scuola di Giornalismo dell’Università LUMSA, che vedrà succedersi Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, Gennaro Sangiuliano, direttore del TG2 Rai, Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa e Luigi Accattoli, noto giornalista e scrittore, che mireranno ad approfondire i contenuti della raccolta di articoli di Giuseppe Dalla Torre sul quotidiano Avvenire, pubblicati nell’arco di più di trent’anni.

Attraverso i numerosi contributi, più di duecento, preceduti da una serie di brevi commenti di molti allievi e studenti dell’autore, si può quasi ripercorrere la vicenda dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia negli ultimi decenni, di cui Giuseppe Dalla Torre fu tra i più autorevoli osservatori, ed anche l’evoluzione del mondo cattolico e della società italiano, in una produzione complessiva molto diversificata nelle tematiche affrontate, esaminate con rigore e grande chiarezza espositiva, e sempre sorretta da grande passione civile e dal desiderio di trasmettere ai lettori i valori dell’umanesimo cristiano di fronte alle ardue sfide del mondo contemporaneo.