L’Università del caffè di Illy approda al Boreale di Caserta con la tappa Cold Brew

(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 RITO DEL CAFFE’ E MIXOLOGY: LA TAPPA «COLD BREW» DELL’UNIVERSITA’ DEL CAFFE’ ILLY APPRODA AL BOREALE DI CASERTA

Caserta, 10 giugno 2022 – Il rito del caffè che si fonde con quello della mixology. L’Università del caffè di Illy, sceglie «Boreale» – location con la giusta atmosfera dalla quale si ammira anche la Reggia di Caserta – come tappa dell’ «Illy Cold Brew». La degustazione, iniziata questo pomeriggio, si protrarrà fino a notte per rinfrescare e animare le prime serate estive del locale guidato dalla famiglia Ferraro, ovvero Nicola, Ivan e Sabino, già conosciuti con il progetto «Tre Farine». Tutto pronto quindi, con il giusto sottofondo musicale e la drink list per tutti i gusti, l’assaggio della bevanda, ottenuta grazie all’infusione a freddo dell’unico blend Illy cento per cento Arabica per la durata di 12 ore. Per esplorare a fondo la versatilità della bevanda, a «Boreale» saranno presenti il Brand Ambassador Italia di Illy Caffè, Piergiorgio Ciciliano e Dante Piccolo, agente di zona del gruppo. Oltre al padrone di casa Nicola Ferraro, accoglieranno il pubblico Francesco Ciaraffa, responsabile Bar Mixology e Maria Delle Curti responsabile di sala di «Boreale». Protagonista indiscusso dell’evento il «Cold Brew», un prodotto che preserva tutti gli aromi del blend Illy, esaltandone il gusto senza aggiungere zuccheri, aromi, coloranti e conservanti. Un’alternativa originale, gustosa e senza calorie: la soluzione ideale per un target esigente e attento alle nuove tendenze e a uno stile di vita sano.Perfetto come soft drink mattutino, rinfrescante nei caldi pomeriggi estivi e originale base per cocktail alternativi, Illy Cold brew è capace di estendere le occasioni di consumo del caffè dalla colazione fino al dopocena.

🔊 Listen to this