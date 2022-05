(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Nell’anticipo della settima giornata di serie A la capolista del girone BUnipolSai Bologna, già matematicamente qualificata alla fase successiva del campionato, apre le danze battendo in trasferta ilPadovacon il punteggio di 10-0 e mantenendo l’imbattibilità.

Ottima prestazione del monte bolognese, che con il trio italianoAndretta-Bassani-Crepaldirealizza una shout-out combinata, concedendo poco e nulla alle mazze venete. UnipolSai che mette subito in discesa l’incontro realizzando 4 punti nelle prime due riprese, con le valide diPaolini, Josephina e Lampe. Il quinto punto arriva al 6° inning, con gli ospiti in completo controllo della partita, mentre 8° e 9° riprese segnano l’allungo definitivo tra le squadre, con altri 5 punti che fissano il finale sul 10-0 definitivo. Sugli scudi nel box di BolognaPaolini, Josephina, Martini e Agretti, mentre tra le file di casa particolarmente produttive le mazze diJuaquin, Hatma e Medoro.

[IL TABELLINO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/87016)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results)

[CLASSIFICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/stats/general/all)

I risultati delle partite disputate venerdì sera:

Gir. B: Padova-UnipolSai Bologna 0-9

Il programma di sabato 14 maggio

Gir. A: Campidonico Torino-Cagliari

Gir. B: Tecnovap Verona-NBP Ronchi dei Legionari, Camec Collecchio-Metalco Dragons Castelfranco Veneto, UnipolSai Bologna-Padova

Gir. C: Fontana Ermes Sala Baganza-Mediolanum Rimini, Comcor Modena- Hort@ Godo, Farma Crocetta-San Marino

Gir. D: Hotsand Macerata-Spirulina Becagli Grosseto, Nettuno 1945-Om Valpanaro Bologna.

Classifica

Gir. A: Parmaclima (12–0), 1.000; Campidonico Tor (7-4), .636; Cagliari e Settimo (6-4) .600; Ciemme Olt (5-6), .455, Platform TMC Pov (4-7) .364; Senago (3-9), .250; Ecotherm Bre (1-10), .091.

Gir. B: UnipolSai Bo (13–0), 1.000; Camec Col (9-3), .750; Itas Mutua Rov (7-5), .583; NBP Ronchi (5-7) .417; Tecnovap Ver (4-7), .364; Sultan Cerv, Padova (4-9), 307; Metalco Cas (2-9), .182.

Gir. C: San Marino (12-0), 1.000; Hort@ God (10–2), .833; Comcor Mod (9-3), .750; Farma Cro (8-4), .667; Longbridge (4-8), .333; Mediolanum Rim (3-9), .250; CSA T. P. (2-10), .167; Fontana Ermes Sala B. (0-12), .000

Gir. D: Spirulina Becagli Gr (7–1), .875; Hotsand Mc (6-2), .750; Nettuno 1945 (5-3), .625; Big Mat Gr (4-4), .500; Orange Academy Net e OM Valpanaro Bo (1-7), .125.

🔊 Listen to this