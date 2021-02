L’UNI LANCE UN PARTENARIAT STRATéGIQUE AVEC L’UNIVERSITé DE FUDAN

(AGENPARL) – LUXEMBOURG, mer 03 febbraio 2021 Partager cet article :







<!–



–>



Publié le mercredi 03 février 2021

L’Université du Luxembourg et l’Université de Fudan ont récemment signé un accord de partenariat stratégique fournissant un cadre pour l’échange scientifique et pédagogique et pour la collaboration entre les deux institutions.

Le but du partenariat stratégique est d’identifier et de poursuivre des sujets de recherche et d’enseignement d’intérêt commun, y compris les études multilingues, l’enseignement médical et la finance durable. Des séminaires conjoints, des échanges de chercheurs et d’étudiants et des activités conjointes de coopération en matière d’éducation sont quelques-unes des activités qui devraient émerger du partenariat.

Une série de webinaires internationaux ont été organisés par le Département des sciences de la vie et de médecine de l’Université du Luxembourg et rejoints par l’Université de Fudan. L’objectif était de partager les expériences scientifiques internationales sur la lutte contre la pandémie de COVID-19. Dans le domaine du multilinguisme, les deux partenaires organisent des tables rondes mensuelles pour des échanges concernant la recherche, et travaillent également en étroite collaboration pour construire des programmes doctoraux communs.

Les deux universités se sont associées pour la première fois en 2015 pour la mise en place d’un accord d’échange d’étudiants, qui a été suivi par le lancement du Confucius Institue à l’Université du Luxembourg en 2018.

L’Université Fudan a été créée en 1905 et est l’une des universités les plus prestigieuses de Chine. Fudan compte 11 facultés, près de 40 000 étudiants et plus de 3 000 enseignants et chercheurs, et est affiliée à 17 hôpitaux.

L’accord de partenariat stratégique a été signé par Yves Elsen, président du Conseil des gouverneurs de l’Université du Luxembourg, le professeur Stéphane Pallage, recteur de l’Université, le professeur Xu Ningsheng, président de l’Université de Fudan, et le professeur Chen Zhimin, vice-président de Fudan pour les Sciences humaines et des Affaires internationales.

L’Université du Luxembourg dispose d’un vaste réseau d’universités partenaires dans le monde entier. L’accord avec l’Université de Fudan fait partie d’un ensemble distinct de partenariats stratégiques de l’Université du Luxembourg. Le premier partenariat stratégique de ce type a été lancé en 2019 avec l’Université de Montréal.

Fonte/Source: https://wwwfr.uni.lu/index.php/universite/actualites/a_la_une/l_uni_lance_un_partenariat_strategique_avec_l_universite_de_fudan