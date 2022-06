(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 NOTA STAMPA

LUNEDI’ IN AULA MAGNA ULTIMO SALUTO DELLA COMUNITA’ ACCADEMICA ALL’EX RETTORE PROF. PIERO FERRI

Bergamo, 4 giugno 2022 – Si è spento questa mattina il Prof. Piero Ferri, Rettore dell’Università degli studi di Bergamo dal 1984 al 1999, stimato professore di Economia, con importanti riconoscimenti a livello internazionale.

Come ricorda il Rettore Sergio Cavalieri, il Prof. Ferri ha dato un contributo significativo alla nascita e allo sviluppo dell’Ateneo “Al suo operato dobbiamo la costituzione di nuove facoltà, quale quella di Economia e Commercio, e di nuove sedi universitarie, quale quella di Ingegneria a Dalmine. Determinante è stato il suo ruolo in quella che è stata una svolta fondamentale per il nostro Ateneo, vale a dire il suo passaggio a istituzione statale a partire dal 1° novembre 1992 e alla sua attuale denominazione in Università degli studi di Bergamo”.

I funerali si svolgeranno presso la Chiesa parrocchiale di Caravaggio lunedì 6 giugno, alle 16.00 ma prima, a partire dalle 11.30, la comunità accademica, rivolgendo il pensiero alla moglie, alla figlia, ai familiari e agli allievi che ne piangono la scomparsa, accoglierà il feretro nell’ Aula magna del complesso dell’ex convento di S. Agostino che fu acquisito proprio durante il mandato dell’ex Rettore Ferri.

Atteso alle ore 12.30 un tributo sentito alla memoria del prof. Ferri studioso di rilievo nel panorama internazionale, uomo di visione capace di sintetizzare in modo originale i temi cruciali dell’analisi macroeconomica, in stretta collaborazione scientifica con gli autori di Oxford e Saint Louis.

