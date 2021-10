(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021 APPUNTAMENTI STAMPA

SINDACO ROBERTO GUALTIERI

Lunedì 25 ottobre, in occasione dell’insediamento del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si svolgeranno le cerimonie di deposizione delle quattro corone d’alloro presso l’Altare della Patria, Porta San Paolo, Mausoleo delle Fosse Ardeatine e Tempio Maggiore.

Questo il programma:

alle 11.00 il Sindaco arriverà in Piazza Venezia per deporre una corona d’alloro all’Altare della Patria;

alle 11.45 il Sindaco si recherà a Porta San Paolo per la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide in memoria dei civili e militari caduti per la difesa di Roma tra l’8 e il 10 settembre del 1943;

alle 12.20 il Sindaco arriverà al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per la deposizione di una corona d’alloro;

alle 13.00 il Sindaco si recherà presso il Tempio Maggiore in Lungotevere de’ Cenci dove sarà accolto dalla Presidente della Comunità ebraica Ruth Dureghello e dal Rabbino capo, Riccardo Di Segni. Il Sindaco deporrà una corona di alloro presso la lapide posta sul muro del Tempio, a ricordo della deportazione dei cittadini romani di religione ebraica.

🔊 Listen to this