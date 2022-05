(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 21 maggio 2022

comunicato stampa

> Lunedì 23 maggio, il trentennale della strage di Capaci. L’albero e la targa dedicati a Giovanni Falcone con la mostra itinerante nel porticato di Palazzo dell’Arengo: eventi sportivi e incontri con gli studenti, organizzati nell’ambito della rassegna “Sulle nostre gambe. La memoria contro le mafie”

> Inizierà domenica – 22 maggio alle ore 9:00 nel Bagno Tiki 26 – con il torneo “Beach volley e legalità”, il primo degli eventi previsti dalla rassegna “Sulle nostre gambe. La memoria contro le mafie”, organizzata per il trentennale della strage di Capaci. Ma la giornata più intensa di eventi è quella di lunedì 23 maggio, che inizierà alle ore 8 con l’incontro con gli studenti da titolo “La metamorfosi della mafia: dalla strage di Capaci ai nostri giorni”, previsto nell’Istituto ITTIS O. Belluzzi – L. da Vinci.

> A seguire (ore 10,30) alTeatro degli Atti – e non più al Palasport Flaminio come dal primo programma annunciato – l’Incontro atteso con gli studenti riminesi dal titolo“Sulle nostre gambe. Il rispetto delle regole nello sport e nella vita” con illustri relatori.

> Nel pomeriggio – ore 17:15 in Piazza Malatesta (angolo Palazzo Pelliccioni), l’evento intitolato“Germogli di Legalità”, con l’intitolazione diun albero e una targa a Giovanni Falcone in cui è previsto un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Capaci, esattamente all’ora dell’attentato cioè alle 17:58.

> A seguire (ore 18:30) – nel porticato Palazzo Garampi – l’inaugurazione dellamostra “Una vita contro la mafia”, visibile al pubblico fino al 19 luglio, per un periodo simbolico di 57 giorni, ovvero esattamente il tempo, che nel 1992 è trascorsero tra l’omicidio di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo assieme a membri della scorta e la strage di via D’Amelio in cui perì Paolo Borsellino con i suoi cinque agenti di Polizia.

> Sono questi i momenti più significativi inseriti nella rassegna di eventi denominata”Sulle nostre gambe. La memoria contro le mafie”organizzati in occasione del trentennale della strage di Capaci, dal Comune di Rimini in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini, l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini, l’Associazione Magistrati Sport & Legalità e Libera Rimini, le scuole superiori “Einaudi – Molari” e “Belluzzi – Da Vinci”.

> Un’occasione per la quale il Comune di Rimini ha chiamato a raccolta enti, associazioni, istituzioni scolastiche e culturali per celebrare la ricorrenza e riflettere insieme sul fenomeno della criminalità organizzata di ieri e di oggi. Attraverso una serie d’iniziative culturali, formative e sportive che coinvolgono gli Assessorati alla Legalità, allo Sport e alle Politiche educative e l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini, s’intende porre sotto una lente d’ingrandimento la mafia, chi l’ha combattuta e chi continua a farlo ogni giorno, restituendo ai riminesi gli strumenti per comprenderla e contrastarla come singoli, come istituzioni e come società civile.

> Il programma completo delle iniziative

> Domenica 22 maggio ore 9:00-14:00, Rimini, Bagno Tiki 26

> Sulle nostre gambe. Beach volley e legalità

> Torneo organizzato da Rete Magistrati Sport e Legalità e Libera Rimini con la partecipazione di magistrati, avvocati, studenti, forze dell’ordine, associazioni e Comune di Rimini

> Durante la mattinata il Capitano dei Falcons Stefano Rossi dialogherà con il Procuratore Generale di Perugia Sergio Sottani

> Lunedì 23 maggio ore 8:00, Rimini, Istituto ITTIS O. Belluzzi – L. da Vinci, Rimini

> La metamorfosi della mafia: dalla strage di Capaci ai nostri giorni

> Incontro con:

> – Giuseppe Giordano, già Ispettore DIA Palermo, scrittore

> – Francesco Bragagni, Assessore alla legalità del Comune di Rimini

> Modera Sabina Corsaro, docente di Lettere e membro ISRIC Rimini

> Lunedì 23 maggio ore 10:30, Rimini, alTeatro degli Atti (non più al Palasport Flaminio come dal primo programma annunciato)

> Sulle nostre gambe. Il rispetto delle regole nello sport e nella vita

> Incontro con gli studenti riminesi

> Intervengono:

> – Moris Gasparri, studioso e saggista autore del libro “Il potere della vittoria”

> – Rino Germanà, già Questore di Forlì e Piacenza, dirigente del commissariato di Mazara del Vallo, che ebbe a collaborare assiduamente con Paolo Borsellino e che, a causa delle indagini svolte, subì un attentato il 14/09/1992

> – Mattia Ferrari, allenatore della squadra “Rinascita Basket Rimini”

> – Thomas Grasso, ginnasta riminese, medaglia di bronzo ai mondiali di Cottbus

> Introduce Daniele Paci, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona

> Organizzato dalla Rete Magistrati Sport e Legalità, Libera Rimini e l’Istituto per la storia della Resistenza e l’Italia contemporanea della provincia di Rimini

> Lunedì 23 maggio, ore 17:15, Rimini, Piazza Malatesta

> Germogli di Legalità. Intitolazione albero a Giovanni Falcone

> Cerimonia di scopertura della targa e minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Capaci alle 17:58, orario dell’attentato

> Lunedì 23 maggio, ore 18:30, Rimini, porticato Palazzo Garampi

> Una vita contro la mafia. Inaugurazione mostra itinerante

> Realizzata dall’Istituto Einaudi Molari di Rimini in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini ed il Comune di Rimini. Saluti istituzionali della Vicesindaca e Assessora alle Politiche per l’Educazione Chiara Bellini.

