Luiss | Lectio Magistralis del GENERALE GRAZIANO – già Presidente del Comitato militare dell’Unione europea | Domani 17 giugno ore 15:00

Lectio Magistralis del Generale Claudio Graziano

Graduation Day Luiss School of Government

“European Security and Defence:

current and future challenges”

Venerdì 17 giugno ore 15:00

Aula 211 – Campus Luiss, Viale Romania, 32

Oggi, Venerdì 17 giugno, in occasione del Graduation Day per i master internazionali della Luiss School of Government (SoG), il Generale Claudio Graziano, già Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea, terrà una lectio magistralis sulle attuali e future sfide per la sicurezza e la difesa europea in un dialogo con il Prof. Giovanni Orsina, Direttore della Luiss SoG.

L’evento vedrà anche la consegna dei diplomi agli altri 100 studenti dei Master della School of Government in public affairs, istituzioni e politiche europee e politiche e management nel Medio Oriente.

Il Generale Graziano è inoltre autore del libro edito dalla Luiss University Press “[Missione: dalla Guerra fredda alla Difesa europea](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=0%3d7VDY9X%26p%3dX%26t%3dW5Z%26u%3dSBaE%26L%3dlQzGw_OWtT_Zg_IUzV_Sj_OWtT_YlLjCo4mL-yKeJv2.qRyMgY.t6x_OWtT_Yl6_vxYq_6Cz_IUzV_TjN_xrWw_950_OWtT_YAThZbsYbd_IUzV_S9YBU_vxYq_6b95X_OWtT_YAS0M_xrWw_8V7AcjZ_OWtT_YAS0N_xrWw_8V7Aaqef_xrWw_8V6cR_IUzV_S9ZjQQSMb_Ozz9_Z0_O0zy_YO_Ozz9_YEIdFRPdKHSNORFcVOONPR.Fc_Ozz9_YEMd9AIR00WRLMF_ax2w_kCLFbP8g2eHLWBaiSw_QxBw_aC_IUzV_S9YBM_vxYq_6b95JTPe0a.KNQ_OWtT_YAS0HP_IUzV_S9ZjkZfY_IUzV_S0J1GgHv_IUzV_ThJ1GEQ1UqeU0bg3K%26h%3dJ1Jz08.EiQ%26oJ%3d6ZCX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)”

